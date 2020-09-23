На российском телевидении забили тревогу из-за совместных учений НАТО и Украины

Как передает Politeka.net, происходящее на территории Украины на шутку испугало телеведущих пропагандистского шоу "60 минут".

Во время эфира показали сюжет о совместных учениях Украины и НАТО под Винницей.

По его словам ведущего, авиация альянса "целит" в Россию со стороны Украины.

"Сразу три стратегических Б-52 отрабатывают ядерные удары по нашему Севастополю, а в качестве охраны советские Су-37 с украинскими тризубами", - говорится в сюжете.

Пропагандисты утверждают, что целью данных учений является "напугать Россию и послать Путину четкий сигнал".

Напомним, в пятницу, 18 сентября, начались совместные учения с НАТО. В маневрах под названием Rapid Trident-2020 на полигоне под Яворовом во Львовской области примут участие около 4000 военных, а также тяжелая военная техника и авиация, учения завершатся 25 сентября.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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