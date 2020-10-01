Люди, которые знали женщину, не могут поверить в случившееся

36-летняя Юлианна Лепех, убившая своих дочерей и покончившая с собой во Львовской области, ранее была моделью

Детали трагедии, которая разыгралась на территории базы отдыха в селе Большая Волосянка в Старосамбирском районе вечером 29 сентября, рассказали журналисты «ТСН», побывав на месте происшествия.

Как известно, около 22:30 на территории комплекса прозвучало три выстрела, и люди, услышав их, сразу же вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли по адресу, то увидели страшную картину: двух мертвых девочек пяти и девяти лет, а рядом – их мать с огнестрельным смертельным ранением головы и охотничье ружье.

По предварительной версии следствия, женщина сначала убила детей, а затем и себя. Как сообщается в СМИ, девочки пытались убежать, однако это им не удалось.

Местные жители в шоке от того, что произошло. Люди рассказывают, что комплекс принадлежал семье погибшей, дела шли хорошо, и даже в карантин тут были постояльцы. Сама Юлианна раньше была моделью, однако несколько лет назад переехала со Львова в район и помогала родителям с бизнесом. В городе у нее осталось три помещения, одно из которых сейчас выставлен на продажу.

Все, кто знал женщину, в один голос говорят, что она была воспитанной, уравновешенной, никогда не отказывалась помочь, если кто-то нуждался. С мужем, по словам соседей, она развелась, отдавала всю себя детям.

«Что-то перемкнуло», – высказалась одна из знакомых семьи в комментарии журналистам.

По словам Ярослава Циба, директора лицея, в котором в третьем классе училась старшая дочка погибшей, Вероника, девочка была очень умной и воспитанной, семья уделяла ей много времени. Последние две недели она не ходила в школу из-за болезни.

СМИ пишут о том, что у Юлии были проблемы с психическим здоровьем, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

В свою очередь украинцы не очень верят в версию, озвученную правоохранителями. Они уверены, что имело место тяжкое преступление, и не обошлось без посторонних.

«Да кто поверит, что она сама убила? Это нужно отсталым быть, чтобы такие версии говорить! Уверен, что всё кто-то подстроил, думаю, что из-за бизнеса, скорей всего», «Убийство троих людей, никакого самоубийства, никогда не поверю», «Я живу возле них, это правда, она застрелила дочерей, а затем и себя», «Ищите того, кому выгодна смерть потерпевшего, и вы найдёте мотив, а когда есть мотив, преступника уже искать не сложно», «Да не убивала мать детей, это их кто-то убил, просто мусора не хотят работать , а маме незачем было убивать», «Нормальная женщина могла такое сотворить? Скорее всего, криминал, месть или завладеть имуществом, искать, кому это выгодно!», «Почему не рассматривают версию убийства женщины и детей третьей особой. А самоубийство можно инсценировать», – пишут пользователи в комментариях.

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