На оккупированной территории Луганской области обнаружили российскую технику

В частности, 51 единица вооружения российских войск была замечена на четырех полигонах. Из них семь танков заметили возле жилого массива в поселке Хрустальный. Это может указывать на то, что боевики готовятся к активным боевым действиям.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 14 октября.

Кроме того, на полигоне у поселка Миусинск были замечены:

буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм)

самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 мм)

танк неопределенного происхождения

четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10")

Еще девять танков засекли на полигоне в районе поселка Терновое. Также наблюдатели миссии ОБСЕ заметили три бронетранспортера в жилых районах.

Также ранее сообщалось, что боевики стянули к линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение. В частности, были замечены - танки, реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Гвоздика" и "Лягушка".

Так, на полигоне близ Новоселовки обнаружено семь танков (вероятно Т-72 - 5 единиц, неустановленного типа - 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Кроме того, на учебном полигоне вблизи Покровки зафиксировано три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемые гаубицы (предположительно Д-30А "Лягушка", 122 мм).

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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