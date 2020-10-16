"Информируем граждан, что 16 октября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с Посольством Государства Израиль проведут масштабные антитеррористические учения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - сообщили в ведомстве.