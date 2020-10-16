В Киеве пройдут антитеррористические учения
Как передает Politeka.net, об этом проинформировали в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.
Причиной СБУ совместно с Посольством Израиля проведут в Киеве масштабные антитеррористические учения.
Как передает Politeka.net, об этом проинформировали в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.
Причиной СБУ совместно с Посольством Израиля проведут в Киеве масштабные антитеррористические учения.
"Информируем граждан, что 16 октября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с Посольством Государства Израиль проведут масштабные антитеррористические учения", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы.
"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - сообщили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали якобы трудоустройство помощниками народных депутатов "Слуги народа".
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