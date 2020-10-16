Россия перебросила на фронт новейшие танки для усиления своих террористических группировок

Несмотря на Минские договоренности командование ВС РФ сосредоточило усилия на наращивании боевой способности соединений и частей 1 и 2 АК РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается в ежедневной сводке ведомства, передает Обозреватель.

Украинские разведчики сообщили, что сейчас продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б.

"Изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения" , - заявили разведчики, отметив, что наглость Кремля не знает границ.

Также ранее сообщалось, что боевики стянули к линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение. В частности, были замечены - танки, реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Гвоздика" и "Лягушка".

Так, на полигоне близ Новоселовки обнаружено семь танков (вероятно Т-72 - 5 единиц, неустановленного типа - 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Кроме того, на учебном полигоне вблизи Покровки зафиксировано три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемые гаубицы (предположительно Д-30А "Лягушка", 122 мм).

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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