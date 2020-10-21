В одной из школ Винницкой области прямо на перемене умерла ученица второго класса
Девочка пожаловалась, что у нее болит голова, и уже через несколько минут потеряла сознание, передает «ТСН». Школьницу сначала реанимировала медсестра, а затем медики скорой. Однако все их усилия оказались напрасными.
По словам отца девочки Сергея Купчишина, в тот роковой день Эльмира шла в школу очень радостная, много смеялась. Она не жаловалась на самочувствие, и ничего не предвещало беды.
Днем ему позвонила учительница и сообщила, что его дочери плохо.
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«Я приехал в школу. Она в классе на парте, скорая откачивала, я им помогал. Но… они не смогли спасти. Она никогда ничем не болела. В заключении врачи сказали, что у нее инсульт, тромб в мозге лопнул. В этом никто не виноват. Это могло произойти, где угодно», – говорит он.
Как рассказала директор Браиловской школы Елена Ивасенко, у девочки резко заболела голова. Как только учительница после урока вышла из класса, к ней подбежала одноклассница Эльмиры и сказала, что той стало плохо. Педагог сразу же вернулась.
«Она подбежала к Эльмире и подхватила ее на руки. Это был вопрос одной минуты. Мы спасали, как могли», – говорит директор.
Реанимационные мероприятия девочке проводили полтора часа. У нее не было совершенно никакой реакции на все усилия врачей.
Эльмира проходила ежегодные медосмотры и даже была допущена к посещению уроков физкультуры, о чем в школе есть соответствующие справки. Семейный врач однако от комментариев журналистам отказалась.
В Департаменте здравоохранения заявили, что у девочки была врожденная патология сосудов, которой врачи не выявили. Она могла обостриться из-за вирусной инфекции, стресса или просто физической нагрузки.
После смерти ребенка родителям напомнили о важности медосмотров для детей и их более тщательного обследования, если у них есть какие –то жалобы.
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