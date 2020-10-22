В центре Киева пьяный парень осквернил мемориал Героям Небесной Сотни

Как передает Politeka.net, кадры произошедшего опубликовал "Киев. Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничке до конца)

На опубликованном видео видно, что вандал помочился на фотографии погибших во время Революции Достоинства.

"Друзья, может, кто знает этого недобитка, который своим цвиринчиком опорочил памятники Героям Небесной Сотни? Очень надо найти. Прям очень", - говорится в подписи к посту.

Просмотрев данные кадры украинцы просто кипели от злости:

"Поймать и обосцать. Я не сторонник радикальных мер. Ну это явное свинство", "Неужели не нашлось человека, который бы вызвал полицию", "Снять успели и не боялись, а рыло набить или полицию вызвать не успели?", "А чего его никто не остановит?", "Боюсь даже представить, что с ними будет, когда их найдут. А их найдут 100% и очень быстро", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина "проучил" парня и нескольких девушек, которые решили спеть гимн страны-агрессора в центре украинской столицы

Так, в сети появилось видео, как в центре украинской столицы молодые люди стоят на газоне и громко поют гимн России.

Автор видео отмечает, что это происходит в центре Киева. Впоследствии к компании молодых людей подходит мужчина и разгоняет их. Парня он ударил несколько раз по лицу, и тот убежал.

Напомним, популярное американское издание назвало Киев российским, фото: "исправляться" не спешат.

Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы.



