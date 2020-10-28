Оккупационная власть Крыма похвасталась обновленной военной базой в Перевальном под Симферополем

О воинской части, которую отстроили для российских военных, сообщил «глава» крымского парламента Владимир Константинов, о чем в своем блоге написал КРЫМский бандеровец.

«Истинное удовольствие, побывал в Перевальном, в новой воинской части. Я хорошо помню тот украинский период этой позорной армии. Сейчас там новая казарма, новое оборудование, с удовольствием посидели в новом танке», –цитируют слова Константинова СМИ.

«Для этого рашистам и нужен был Крым: коллаборант Константинов радостно сообщил о новой воинской части, которую отстроили для российских военных в Перевальном под оккупированным Симферополем. И водичку сюда провели, а вы и дальше в тазиках купайтесь», – резюмирует блогер.

Как известно, до оккупации полуострова в Перевальном базировалась 36-я бригада береговой обороны ВМС Украины, которую в 2014 году блокировали «вежливые люди». Остатки бригады, а также 1-й и 501-й отдельные батальоны морской пехоты были передислоцированы в Николаев, где легли в основу 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины.

Ранее мы писали о том, что планы оккупантов отдать под застройку территории аэродрома «Заводское» под Симферополем вызвали волну протестов. На его месте планируют построить новый жилищный комплекс, куда затем переселят около 40 тысяч россиян. Такие перспективы не на шутку разозлили крымчан, которые и так уже не знают, куда деваться от наплыва граждан РФ.

Работники создали петицию с требованием не допустить застройку аэродрома, а также внезапно прозрели, поняв, что натворили в 2014 году, когда радостно побежали на референдум.

Мы также рассказывали о том, что из бюджета РФ планируют дать 50 миллиардов рублей на решение проблемы с водой в Крыму. Как известно, средства в государственную казну идут из карманов российских налогоплательщиков. Таким образом, каждый гражданин РФ заплатит за оккупацию украинского полуострова собственными деньгами.

Напомним, Россия собирается снабдить крымчан сточными водами.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.