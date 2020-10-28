Под Кривым Рогом с рельс сошли 14 вагонов грузового поезда

Как передает Politeka.net, об этом сообщили пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Так, на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

"По факту аварии грузового поезда в г. Кривой Рог полиция открыла уголовное производство.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз для установления причин аварии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276", - говорится в сообщении.

Причина происшествия пока неизвестна. "Укрзализныця" еще не прокомментировала ситуацию.

Ранее мы сообщали, что с поезда сняли двух пассажирок, устроивших дебош в транспорте.

Так, ночной поезд, который следовал из Львова в Киев, остановили из-за двух девушек. Они пили, курили, кричали, слушали музыку и бегали по вагону без одежды.

Девушки вели себя очень громко, из-за чего соседние купе переселили в другой вагон. Видео инцидента опубликовали в соцсети.

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