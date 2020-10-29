В сети показали уровень загрязнение реки Салгира в Крыму

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

"Симферополь. Чистейшие воды Салгира", - говорится в подписи к снимкам.

На опубликованных кадрах видно, что водоем накрыло пятно нефтяных отходов на поверхности речки, которая когда-то считалась чистейшей.

На других снимках видно, что поверхность воды стянула непонятная серая пленка.

В комментариях под постом даже нашли обьяснение такому явлению:

"Вот что значит нефтяная держава", "По всей РФ реки нефтью залиты, теперь и у Вас. Воду им дайте", - писали в сети.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который также назначен Кремлем "куратором" полуострова, предложил использовать сточные воды, чтобы снабдить Крым водой. Похоже, власти Кремля считают, что такая вода сойдет и людям, и скоту - за 7 лет они ничего лучше не смогли придумать.

Он пояснил, что Россия якобы запустит систему очистки сточных вод, чтобы повторно их использовать на нужды населения.

Напомним, украинские воины ярко объяснили, почему у РФ нет шансов на Донбассе.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.