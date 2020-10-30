Ситуация в зоне проведения ООС существенно обострилась

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации военных, за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции бойцов ВСУ.

В зоне овтетственности "Восток" боевики из гранатометов обстреливали наши позиции вблизи Новомихайловки и Старогнатовки; из стрелкового оружия и ручного гранатомета враг открывал огонь в районе Водяного, из-за чего один наш боец получил ранения.

В зоне ответственности "Север" враг применил БПЛА, который сбросил над позициями ВСУ возле Золотого выстрел ВОГ-17, в результате чего был ранен еще один военнослужащий. Сейчас за их жизнь борются медики.

С начала текущих суток оккупационные подразделения РФ еще дважды нарушили режим "тишины". Из гранатометов и стрелкового оружия были атакованы позиции сил ООС вблизи Водяного, в результате чего двое бойцов ВСУ погибли.

Командование объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Стоит отметить, что украинцы гневно отреагировали на сообщение штаба ООС и гибель военнослужащих. Пользователи в недоумении, почему власть продолжает утверждать о "тишине на Донбассе" несмотря на то, что оккупационные формирования РФ прицельно обстреливают позиции ВСУ.

"Вот такая она Свободная экономическая зона", "Просто перестали стрелять + штрафы за огонь в ответ = результат очередного перемирия...Сочувствую семьям павших героев!", "Двое погибли - в целом перемирие соблюдается. да, янелох?", "Российско-оккупационные войска нарушили договоренности - вот это новость, так неожиданно. И кто же мог такого ожидать?", "Это какой день перемирия?", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

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