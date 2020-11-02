Так называемые "ЛНР" и "ДНР" снова заговорили о готовности вернуться в состав Украины

Взамен украинские власти должны отменить законы об образовании, о статусе государственного языка и о реинтеграции Донбасса. Кроме того, они предложили Киеву свою "дорожную карту", состоящую из 15 пунктов, передает "Страна.UA".

В частности, оккупационные власти ОРДЛО согласны вернуться в состав Украины и провести выборы в органы местного самоуправления по украинским законам.

Кроме того, в "Л/ДНР" согласны на передачу неподконтрольного участка границы с Россией под контроль украинской власти через два месяца после выборов в органы местной власти. Отмечается, что за процедурой должны следить представители местных властей вместе с российской стороной.

Вместе с тем боевики требуют от Киева ряд уступок. В первую очередь они хотят, чтобы Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". В нем будет идти речь о том, что статус ОРДЛО как "отдельных субъектов" будет существовать следующие 30 лет, т.е. до 2050 года.

Также пророссийские террористы требуют от Украины отменить три закона: "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "Об особом статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Также боевики требуют согласовывать с ними размещение подразделений Вооруженных сил, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ и других силовых подразделений на территории ОРДЛО.

Кроме того, боевики хотят получить особый экономический статус в отношениях с Российской Федерацией.

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