Виновник резонансного ДТП на Майдане Независимости в Киеве пытается избежать ответственности, задействовав свои давние связи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что виновник ДТП на Крещатике пытается "откупиться" от родственников погибших женщин.

"Независимо от того, будет ли Назаренко признан виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь", - рассказал адвокат виновника ДТП.

Источник СМИ утверждает, что речь в данном случае идет о подкупе, "чтобы со стороны родственников погибших не было претензий". Такие попытки уже якобы начали предприниматься, однако подтвердить эту информацию у родных журналистам пока не удалось.

Известно, что Юрий Назаренко длительное время находился на госслужбе. Он возглавлял Управление стратегии реформирования экономики и стратегического планирования Департамента экономической политики Секретариата Кабинета министров Украины. В 2005 году тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала постановление об увольнении Назаренко из-за перехода на новую работу.

Также СМИ сообщают о "взлете" Назаренко при Януковиче. С 2005 по 2007 год, когда тот возглавлял правительство, Назаренко был заместителем министра Кабмина. После этого он несколько лет работал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Также он возглавлял коллегию Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

В 2014 году Назаренко люстрировали. В 2018 году он стал совладельцем ООО "НОКС ТРЕВЕЛ" (ранее владелицей была его жена, скончавшаяся в 2014 году). Назаренко принадлежит 25% - это почти 3 млн гривен.

За компанией зарегистрировано право на две базы отдыха - "Водограй" и "Сигнал" на черноморском курорте (в Затоке Одесской области).

Также у Назаренко есть три квартиры в столице, место в паркинге, два дома в Киевской и Черниговской областях, а также нескольких земельных участков.

Как известно, резонансное ДТП произошло на Майдане 30 октября. Тогда Назаренко вылетел на пешеходную зону и сбил людей. В жутком ДТП погибли два человека, еще четверо - пострадали. Также были разбиты автомобили, припаркованные на Майдане.

Есть информация о погибших в результате ДТП. Это женщина пенсионного возраста, которая торговала сувенирами на Майдане. По данным СМИ, нет родных, потому Назаренко обещал взять на себя оплату похорон. Вторая погибшая - 30-летняя женщина из Винницкой области. Она возрвщалась домой из Киево-Печерской лавры, и на момент смертельной аварии покупала родным сувениры домой.

Алко-тест показал, что водитель был трезв. Есть информация, что Назаренко стало плохо за рулем, так как недавно он перенес операцию на сердце.

Более сомнительная ситуация возникла с тестом на наркотики. По данным СМИ, экспертизу все еще не провели, уверяя, что это можно сделать даже через неделю. Одна эксперты утверждают, что в данной случае важна каждая минута - чем быстрее будет сделан тест, тем лучше, если, конечно же, важен реальный результат.

Напомним, в последний путь провели жертву резонансного ДТП на Крещатике.

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