Российские "миротворцы" в Карабахе воевали на Донбассе и участвовали в захвате Крыма

В частности, основу российского контингента составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса.

Об этом написал в Facebook волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе.

По его информации, с декабря 2005 года по ноябрь 2008-го "миротворческая" 15 ОМСБр ВС РФ была в зоне "грузино-абхазского конфликта" и в Приднестровье, а затем принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

Более того, с 2014 года российская бригада "засветилась" в операции по аннексии Крыма, а позднее – в боевых действиях на Донбассе, где они убивали и пытали украинцев. Непонятно после этого, какой они мир могут принести в Карабах, ведь после себя они оставили лишь слезы матерей и жен погибших бойцов ВСУ.

Также ранее сообщалось, что Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой.



Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.