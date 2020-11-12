В Украине генерал был в 2016 году

Российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе будет руководить генерал, которых ранее засветился на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Телеграф".

Так, стало известно, что руководить российскими миротворцами, которые заняли позиции в Нагорном Карабахе, будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который был и на востоке Украины.

По данным журналистов, Мурадов уже встретился с главой Министерства обороны Армении Давидом Тонояном. Подведомственный ему контингент, основу которого составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ, уже взяли под контроль Лачинский коридор - путь, соединяющий Карабах с Арменией.

Известно, что сам Мурадов родом из Дагестана. У него есть профильное образование, на военной службе он пребывает с 1990 года. Он начинал как командир взвода, а сейчас он - заместитель командующего Южного военного округа.

По данным российских СМИ, Мурадов участвовал в двух чеченских войсках и был задействован в операции по ликвидации штаба Масхадов. Офицер также был военным советником в Сирии, за что получил геройское звание.

В Украине Мурадова в 2016 году представлял РФ в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Пропагандистские СМИ сообщали, что 5 марта 2016 года в Ясиноватой Мурадов якобы попал под обстрел. По данным российских журналистов, огонь якобы велся чуть ли не специально по военному. Следует отметить, что данная информация не нашла подтвреждения, однако, видимо, помогла пропагандистам создать Мурадову образ "бравого военного".

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