В городе Трир в Германии автомобиль въехал в толпу прохожих
Много пострадавших, два человека погибли.
Водитель черного Range Rover задержан. Сообщается, что он ехал по городу со скоростью 70 км/ч, потом врезался в группу людей.
На месте происшествия работает полиция с другими экстренными службами и просят жителей Трира избегать район.
Правоохранители подтвердили задержание одного человека, а также со ссылкой на предварительную информацию сообщила о двух жертвах. Точное число пострадавших правоохранители не уточнили. О мотивах водителя, пока данных нет.
В Сети пишут, что пострадали 15 человек.
Напомним, 29 октября в немецком городе Кемпен под Дюссельдорфом автомобиль врезался в пешеходов, трое человек пострадали, один погиб. Это произошло на фоне волны террористических атак во Франции.
Отметим, в Германии и во всей Европе за последние годы было несколько случаев, когда преднамеренный наезд на пешеходов становился формой теракта.
Один из наиболее известных случаев произошел 14 июля 2016 года на набережной в Ницце, когда при наезде грузовика на толпу погибли более 80 человек.
В декабре 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, погибли 12 человек, включая застреленного полицией террориста.
Ответственность за эти атаки тогда взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Напомним, в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео.
Как сообщала Politeka, водитель переехал женщин на обочине дороги под Одессой: кадры трагического ДТП.
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