В городе Трир в Германии автомобиль въехал в толпу прохожих

Много пострадавших, два человека погибли.

Водитель черного Range Rover задержан. Сообщается, что он ехал по городу со скоростью 70 км/ч, потом врезался в группу людей.

На месте происшествия работает полиция с другими экстренными службами и просят жителей Трира избегать район.

Правоохранители подтвердили задержание одного человека, а также со ссылкой на предварительную информацию сообщила о двух жертвах. Точное число пострадавших правоохранители не уточнили. О мотивах водителя, пока данных нет.

В Сети пишут, что пострадали 15 человек.

🔴 Une voiture fonce dans une zone piétonne à #Trèves en #Allemagne. Au moins 2 morts et 10 blessés. Le conducteur est interpellé. #Trier pic.twitter.com/jcSdTJraKx — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) December 1, 2020

Напомним, 29 октября в немецком городе Кемпен под Дюссельдорфом автомобиль врезался в пешеходов, трое человек пострадали, один погиб. Это произошло на фоне волны террористических атак во Франции.

Отметим, в Германии и во всей Европе за последние годы было несколько случаев, когда преднамеренный наезд на пешеходов становился формой теракта.

Один из наиболее известных случаев произошел 14 июля 2016 года на набережной в Ницце, когда при наезде грузовика на толпу погибли более 80 человек.

В декабре 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, погибли 12 человек, включая застреленного полицией террориста.

Ответственность за эти атаки тогда взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Напомним, в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео.

Как сообщала Politeka, водитель переехал женщин на обочине дороги под Одессой: кадры трагического ДТП.

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