Жуткая авария случилась на трассе Киев-Чоп около села Лалово, на этом месте ДТП – не редкость
30 ноября, примерно в 13:30 около села Лалово ВАЗ, в котором были подростки, выехал на встречную полосу. Где и столкнулся с фурой SCANIA. Удар был настолько сильным, что от легковушки практически ничего не осталось, передает Обозреватель.
Спасателям пришлось с помощью специальных инструментов доставать тела. Четверо человек скончались на месте, еще один подросток умер в больнице. Среди жертв – братья Евгений и Александр Кудря, 13-летние футболисты ФК "Соколята".
За рулем ВАЗа находился 65-летний водитель, дедушка Жени и Саши Кудри. Помимо него также погибли мама братьев и их отчим.
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В футбольном клубе рассказывают, что мальчикам приходилось в жизни очень нелегко, мама тяжело работала, у нее был магазин, где она торговала одеждой.
Накануне гибели братья участвовали в футбольном турнире, который проходил в Тячеве. После турнира они поехали в село погостить у бабушки с дедушкой. А в понедельник уже возвращались в Мукачево.
В тот день братья на тренировку так и не пришли. Тренер несколько раз им звонил, но трубку так никто и не взял. Сначала он подумал, что те задержались в селе у бабушки с дедушкой.
На следующий день их тоже не было. Тренер ничего не знал пока на занятия не пришел одноклассник мальчиков. Он плакал и сказал, что Саня и Женька разбились. Сейчас в полиции расследуют обстоятельства аварии.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.