Мальчик переходил дорогу, когда микроавтобус сбил его насмерть

Так, трагедия произошла в в поселке Клевань Ровенской области. Все прозошло мгновенно - микроавтобус сбил ребенка, проигнорировав пешеходный переход.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Ровенской областной полиции.

От полученных травм пострадавший 10-летний мальчик погиб на месте. Скорее всего, мальчик шел домой после школы.

"Авария произошла на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно. Полицейские предварительно выяснили, что водитель автобуса допустил наезд на мальчика. Ребенок погиб на месте", - сказано в сообщении.

Сейчас следователи следственного управления на месте происшествия устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также ранее сообщалось, что на днях ДТП произошло в Виннице. Так, 28-летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину запаркованную на стоянке и пошел в магазин.

После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на пожилую женщину, которая стояла на тротуаре впереди

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.