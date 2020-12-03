Мальчик переходил дорогу, когда микроавтобус сбил его насмерть
Так, трагедия произошла в в поселке Клевань Ровенской области. Все прозошло мгновенно - микроавтобус сбил ребенка, проигнорировав пешеходный переход.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Ровенской областной полиции.
От полученных травм пострадавший 10-летний мальчик погиб на месте. Скорее всего, мальчик шел домой после школы.
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"Авария произошла на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно. Полицейские предварительно выяснили, что водитель автобуса допустил наезд на мальчика. Ребенок погиб на месте", - сказано в сообщении.
Сейчас следователи следственного управления на месте происшествия устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Также ранее сообщалось, что на днях ДТП произошло в Виннице. Так, 28-летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину запаркованную на стоянке и пошел в магазин.
После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на пожилую женщину, которая стояла на тротуаре впереди
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.