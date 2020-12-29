Украинка избила 3-летнего ребенка до смерти
Вопиющие подробности произошедшего сообщает "Днепр оперативный".
Женщина нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.
На следующий день, мальчику стало плохо и мать решила самостоятельно отвезти его в больницу, но по дороге в медучреждение ребенок скончался от полученных травм.
Врачи, которые прибыли на место, констатировали смерть мальчика.
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Полицейские задержали женщину и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Харькове женщина регулярно избивала своего 10-летнего ребенка
Инспекторы обнаружили девочку с многочисленными ушибами и травмами разной тяжести. Ее госпитализировали: врачи диагностировали у нее гематомы и черепно-мозговую травму.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".