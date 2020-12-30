Где же совесть у этих людей

Неизвестные облили краской памятник воинам АТО в Киеве



Как передает Politeka.net, о произошедшем сообщили на Facebook-страничке коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в столице.



Инцидент случился 30 декабря в Шевченковском районе Киева.

"Предновогоднее утро началось с неприятных находок. Вандалами был облит краской памятник воинам АТО, который расположен возле станции метрополитена "Берестейская". Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах показали, как выглядел памятник до и после прихода вандалов.

Коммунальным работникам удалось отмыть краску.

Украинцы в сети негативно отреагировали на данный инцидент и поблагодарили коммунальщиков за работу.

"Сидит сволочь в Киеве, в какой-то ободранной брежнеевка на советском диване, и строчит ненависти комменты по соцсети. Адекватные люди посылают его куда подальше, он обижается и ночью идет памятники краской обливать. Это, конечно, проще, чем упаковать свои скромные пожитки и свалить на восток в "третий рим", чтобы не портить жизнь ни себе, ни другим", "Украинцы любят воевать с памятниками. Ничего удивительного. Памятник сдачи не даст", - писали в комментариях под постом.

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