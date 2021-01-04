Вандалы надругались над могилами усопших на одном из украинских кладбищ
Как передает Politeka.net, последствия показали на Instagram-страничке "Типове Зарічне".
Инцидент произошел на Ровенщине.
"Вандализм в селе Неньковичи, местной власти безразлично", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что на два памятника были разукрашены красной краской. Один из памятников - поврежден.
Также надписи были на заборе, которым ограждена кладбище.
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Украинцы в сети высказали свое возмущение произошедшим.
"Как вообще к такому можно додуматься! Это ужас!", "В первую очередь, не власти должно быть небезразлично, а людям. Особенно тем, кто такое натворил", "Явно у людей не все в порядке с головой", "Жесть, нелюди. Другим словом не назовешь, кто такое сделал", - писали в комментариях под постом.
Напомним, вандалы облюбовали пустующее метро в Харькове.
Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.
Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.