Украинца подозревают в ограблении и нанесении тяжелых телесных травм

Об этом сообщает польский портал wawalove.

Известно, что инцидент произошел в Варшаве. 22-летнему украинца обвиняют в нападении на пассажира такси.

"Водитель такси, напал на клиента за то, что последний отказался платить за проезд. Он нанес потерпевшему сильный удар по голове, сломав ему кости черепа, после чего забрал ноутбук, в качестве оплаты за поездку ", - сообщили в полиции.

Правоохранителя удалось найти мужчину и у него в квартире обнаружили ноутбук пострадавшего. Украинец во всем признался. На данный момент он находится под наблюдением полиции.



Ранее мы сообщали, что 46-летний украинец грозился взорвать один из избирательных участков в Польше.

Полицейские оперативно задержали телефонного хулигана. Ни в квартире украинца, ни на территории участка никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Мужчину обследовали, в его крови обнаружили почти 3 промилле алкоголя, что, вероятно, и стало причиной неадекватного поведения нашего соотечественника. За ложную тревогу, поднятую нетрезвым мужчиной, ему угрожает до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.