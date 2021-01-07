На сельском кладбище под Николаевом вандалы разгромили около сотни могил

Вопиющий случай произошло в селе Прибугское Витовского района Николаевской области. Правоохранители региона установили личность вандала, которым оказался 22-летний местный житель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. Такое мог сделать не человек, а зверь.

Молодой человек уже не раз уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания.



Вандал признался, что совершил преступление после того, как выпил большое количество алкоголя, и из-за хулиганских побуждений. При этом, чтобы не подумали на него он разрушил даже могилы собственных родственников.

Правоохранители подозревают, что у злоумышленника вероятно был сообщник, который тоже живет в селе Прибугское. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Также ранее сообщалось, что на сельском кладбище в Измаильском районе мужчина осквернил две могилы ради металлолома. Вандал разбил надгробную плиту, чтобы достать металлические балки.

Вскоре хулиган был задержан. Им оказался 31-летний местный житель. В свое оправдание мужчина рассказал, что на акт вандализма его толкнуло тяжелое материальное положение.

Напомним, под Николаевом в ДТП погиб молодой украинский полицейский.

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