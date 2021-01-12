Оккупированный Крым всколыхнуло землетрясение в ночь на 12 января

Жители Ялты ощутили прошедшей ночью два подземных толчка магнитудой меньше 3.

Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман, пишет Интерфакс.

"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 (по киевскому времени 22:24. - прим. ред.) было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - рассказал он.

Землетрясение учеными названо слабым, в некоторых местах чувствовалась вибрация. Информации о разрушениях либо пострадавших пока нет. Месные жители в пабликах рассказывают, что землетрясение они почувствовали: падали чашки, тряслись диваны и другая мебель.

Стоит отметить, что Крым является сейсмически активным регионом. Большинство эпицентров крымских землетрясений находится в Чёрном море на участке между Ялтой и Гурзуфом. Очаги землетрясений находятся преимущественно на удалении от берега в 10-40 км, они сосредоточены в крутой части склона черноморской впадины на глубинах между 200 и 2000 м.

Большинство эпицентров заключено между материковой отмелью и плоским дном глубоководной впадины Чёрного моря.

Напомним, бедствие настигло важное водохранилище в Крыму, воды не осталось.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.