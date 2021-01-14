Житель Волыни умер после повторного заражения коронавирусом

Главный государственный санитарный врач области Наталия Янко сообщила в Facebook-аккаунте Волынской ОГА, что от осложнений после повторного заболевания COVID-19 умер 51-летний украинец.

Известно также, что умерший был родом из Гороховского района.

Первый раз новую инфекцию он подхватил в сентябре-2020. Повторное заражение коронавирусом у украинца диагностировали в декабре - то есть прошло лишь два месяца после первого выздоровления. Впрочем, медикам не удалось ничего сделать и спасти жизнь пациенту.

По словам Янко, зачастую повторный COVID-19 протекает в более тяжелой форме, чем при первичном инфицировании.

"Наблюдения показывают, что повторное заболевание проходит в более тяжелой форме", - добавила она.

По словам Натальи Янко, в Волынской области уже обнаружили 16 случаев повторного инфицирования у людей, которые уже имели подтвержденный COVID-19.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 7925 человек и 2229 были госпитализированы с таким диагнозом. На утро четверга, 14 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 138 764.

Болезнь унесла жизни еще 162 украинца (в общем 20 376), при этом еще 10 192 пациента ее побороли (всего 837 063).

Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.

Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.

Также Politeka писала, о запрете на продажу игрушек и не только во время локдауна, в Минздраве удивили оправданием.