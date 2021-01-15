На Рождество мама с ребенком пошли в гости к знакомому, но встреча с другом семьи едва не обернулась трагедией.

"У мужчины что-то перемкнул в голове звонкий голос ребенка и он начал бить мальчика. Бил жестоко, трепал как кусок тряпья голову Юрки об пол, при этом держа и зажимая шею мальчика", - говорится в сообщении.

Женщина пыталась оттащить его от ребенка, но все было тщетно. Она позвонила в полицию.

"Тогда мужчина открыл окно, схватил мальчик, и хотел выбросить с 4-го этажа ребенка. Мать словно взбешенная пантера делала все, чтобы помешать этому. Ей удалось стать между ребенком и нападавшим, за что тот ударил маму три раза отверткой, чем сделал ей колотые раны", - рассказали волонтеры.

Борьба продолжалась пока не приехала полиция. Малыша с мамой сразу же доставили в больницу.



У ребенка диагностировали множественные травмы: сотрясение головного мозга, гематомы на голове и шее.