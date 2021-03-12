В Киеве патрульные остановили нетрезвого водителя маршрутки, которого "отпустил" на работу врач
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.
Так, в Киеве патрульные составили админматериалы на нетрезвого водителя автобуса и врача, допустившего его к работе.
Отмечается, что патрульных вызвали на улицу Ивана Выговского, где произошло ДТП с маршрутным транспортным средством. Участники ДТП успели отменить вызов и заявили, что вызвали полицию в спешке и сейчас не имеют претензий друг к другу.
Однако патрульные обнаружили у водителя автобуса "Богдан" признаки алкогольного опьянения.
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"Мужчина согласился пройти освидетельствование, результат - 0,56 промилле. В таком состоянии он осуществлял перевозку пассажиров", - говорится в сообщении.
В отделе безопасности дорожного движения выяснили, что согласно имеющимся документам, водитель утром прошел осмотр врача. Теперь медицинскому работнику грозит наказание.
"Патрульные отдела приехали на базу перевозчика и составили на врача материалы по ч. 1 ст. 129 (Допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) Куоап", - говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.