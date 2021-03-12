В Киеве патрульные остановили нетрезвого водителя маршрутки, которого "отпустил" на работу врач

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.

Так, в Киеве патрульные составили админматериалы на нетрезвого водителя автобуса и врача, допустившего его к работе.

Отмечается, что патрульных вызвали на улицу Ивана Выговского, где произошло ДТП с маршрутным транспортным средством. Участники ДТП успели отменить вызов и заявили, что вызвали полицию в спешке и сейчас не имеют претензий друг к другу.

Однако патрульные обнаружили у водителя автобуса "Богдан" признаки алкогольного опьянения.

"Мужчина согласился пройти освидетельствование, результат - 0,56 промилле. В таком состоянии он осуществлял перевозку пассажиров", - говорится в сообщении.

В отделе безопасности дорожного движения выяснили, что согласно имеющимся документам, водитель утром прошел осмотр врача. Теперь медицинскому работнику грозит наказание.

"Патрульные отдела приехали на базу перевозчика и составили на врача материалы по ч. 1 ст. 129 (Допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) Куоап", - говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.