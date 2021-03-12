В Киеве поступило очередное сообщение о минировании

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины получили анонимное сообщение о заминировании здания суда.

Известно, что речь идет о Голосеевском райсуде.

"В Киеве "заминировали" Голосеевский районный суд. Как удалось узнать "Стражем Эспрессо", на телефон доверия СБУ позвонил аноним и сообщил о заминировании Голосеевского районного суда, находящегося по адресу Полковника Потехина, 14а. На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации работников и посетителей", - говорится в сообщении.

Как известно, сообщения о заминировании тех или иных объектов в столице - не редкость. При этом довольно часто данные сообщения оказываются ложными, однако порой информация о минировании подтверждается.

В частности, в середине декабря сообщалось, что в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль. На место приехали взрывотехники, и информация о заминировании подтвердилась. На улице было перекрыто несколько выездов из дворов, люди не могли выехать на работу. Впоследствии взрывотехники разминировали авто.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.