В Киеве сняли на видео взрывы льда, спасение из проруби и реанимационные действия столичных спасателей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.
Так, столичные спасатели провели на Оболони масштабные учения для отработки действий в условиях возможного наводнения и ледохода.
"Как сообщает наш журналист, были привлечены 15 подразделений и предприятий, относящихся к единой территориальной подсистемы гражданской защиты. Взрывы производили для предотвращения вероятности подъема уровня воды и скопления льда, который во время движения может разрушать гидросооружения и опоры мостов", - говорится в сообщении.
Мама Королевой публично обратилась к Тарзану после скандала с его изменами: "Твое предназначение..."
Поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..."
Измученный Чапкис едва ходит и с трудом говорит, "Танців з зірками" больше не будет: "Молитесь.."
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
Кто скрывается в костюме Жабы в шоу "Маска", украинцы сообразили раньше Данилко и Винника: "Трое детей и..."
Также отмечается, что киевские спасатели снимали с крыши подтопленного дома на лодку якобы пострадавших от наводнения и спасали человека, который провалился под лед.
Реанимационные действия во время остановки сердца столичные спасатели отрабатывали на манекенах.
Ранее сообщалось, что киевские спасатели получили сообщение о том, что на реке Днепр, близ моста им. Патона, что в Днепровском районе столицы, на дрейфующей льдине находятся двое мужчин. Их спасли с помощью надувной лодки.
Напомним, трагедия произошла в Киеве: в озере нашли тело молодого парня, что случилось.
Также Politeka писала, что "Разговор важнее ребенка": киевлянка решала свои дела, пока малыш играл на подтаявшей льдине видео.
Ранее Politeka сообщала, что дети провалились под лед на Киевщине: спасти удалось не всех.