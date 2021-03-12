В Киеве сняли на видео взрывы льда, спасение из проруби и реанимационные действия столичных спасателей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, столичные спасатели провели на Оболони масштабные учения для отработки действий в условиях возможного наводнения и ледохода.

"Как сообщает наш журналист, были привлечены 15 подразделений и предприятий, относящихся к единой территориальной подсистемы гражданской защиты. Взрывы производили для предотвращения вероятности подъема уровня воды и скопления льда, который во время движения может разрушать гидросооружения и опоры мостов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что киевские спасатели снимали с крыши подтопленного дома на лодку якобы пострадавших от наводнения и спасали человека, который провалился под лед.

Реанимационные действия во время остановки сердца столичные спасатели отрабатывали на манекенах.

Ранее сообщалось, что киевские спасатели получили сообщение о том, что на реке Днепр, близ моста им. Патона, что в Днепровском районе столицы, на дрейфующей льдине находятся двое мужчин. Их спасли с помощью надувной лодки.

Напомним, трагедия произошла в Киеве: в озере нашли тело молодого парня, что случилось.

Также Politeka писала, что "Разговор важнее ребенка": киевлянка решала свои дела, пока малыш играл на подтаявшей льдине видео.

Ранее Politeka сообщала, что дети провалились под лед на Киевщине: спасти удалось не всех.