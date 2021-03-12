30-летняя жительница Киевщины обманула людей на 250 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, по данным правоохранителей, женщина совершала мошеннические действия в интернете. На одном из известных веб-ресурсов она размещала информацию о продаже товаров, требуя от покупателей полную предоплату. Получив деньги, злоумышленница товар не отправляла, удаляла SMS-сообщения и меняла номер мобильного телефона.

По данным полиции, злоумышленница нанесла ущерб 37 пострадавшим на сумму около 250 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет. Меру пресечения интернет-мошеннице изберет суд.

"Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мошенницы и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук и более 120 карт мобильных операторов. Сейчас полицейские проверяют причастность женщины к совершению аналогичных преступлений на территории области", - говорится в сообщении.

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