30-летняя жительница Киевщины обманула людей на 250 тысяч гривен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, по данным правоохранителей, женщина совершала мошеннические действия в интернете. На одном из известных веб-ресурсов она размещала информацию о продаже товаров, требуя от покупателей полную предоплату. Получив деньги, злоумышленница товар не отправляла, удаляла SMS-сообщения и меняла номер мобильного телефона.
По данным полиции, злоумышленница нанесла ущерб 37 пострадавшим на сумму около 250 тысяч гривен.
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Женщине сообщили о подозрении ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет. Меру пресечения интернет-мошеннице изберет суд.
"Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мошенницы и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук и более 120 карт мобильных операторов. Сейчас полицейские проверяют причастность женщины к совершению аналогичных преступлений на территории области", - говорится в сообщении.
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