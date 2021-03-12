В Киеве в одном из детсадов воспитателей обвиняют в буллинге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Киев. NewsRoom".

Скандал разгорелся в дошкольном учреждении образования №165 "Забава" (Деснянский район Киева). Сейчас уже начато служебное расследование относительно возможного буллинга детей со стороны воспитателей. Однако администрация заведения отрицает обвинения одной из мам.

Так, 10 марта одна из мам сообщила в сети, что ее сына травят воспитатели. Она уверяет, что причиной этому стало то, что ребенок писает стоя.

"Если ребенок, не приведи господь, пописал стоя, его ставят на стул в центре кабинета и "вызывают" на него полицию", - написала мама одного из детей.

Кроме того, женщина рассказала, что ей известно о насилии над детьми и от других родителей. На фоне такого "воспитания" в детсаду она даже повела сына к психологу и теперь раздумывает над сменой учебного заведения.

Мама ребенка отказалась давать комментарий журналистам, заявив, что после того, как ее пригласили на эфир одного из телешоу, чтобы обсудить проблему, "отношения в группе стали напряженными". По ее словам, она также получила письменное обращение с просьбой удалить публикацию в сети и теперь, возможно, обратится в полицию.

В администрации конфликт прокомментировали очень лаконично.

"Факты не подтверждены. Идет служебное расследование, как только что-то будет известно, мы вам сообщим", - сказала женщина, представившаяся и. о. директора детсада.

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