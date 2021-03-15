В Киевской области в результате пожара погиб мужчина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в воскресенье, 14 марта, в 05.32 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании в селе Низшая Дубечня. Пожар произошел на летней кухне в доме, находящемся по проспекту Мира.
На вызов срочно прибыли спасатели, которые обнаружили на месте тело мужчины 1952 года рождения.
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О причинах возникновения пожара, который привел к трагедии, пока что неизвестно.
"Пожар локализован в 06.12 и полностью ликвидирован в 06.31. На тушение пожара привлекалось две единицы техники и 8 человек личного состава. В настоящее время причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Киевом авто врезалось в самолет, в результате чего тот загорелся. Так, в ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части.
Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.
Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли двери и...".