В Киевской области в результате пожара погиб мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в воскресенье, 14 марта, в 05.32 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании в селе Низшая Дубечня. Пожар произошел на летней кухне в доме, находящемся по проспекту Мира.

На вызов срочно прибыли спасатели, которые обнаружили на месте тело мужчины 1952 года рождения.

О причинах возникновения пожара, который привел к трагедии, пока что неизвестно.

"Пожар локализован в 06.12 и полностью ликвидирован в 06.31. На тушение пожара привлекалось две единицы техники и 8 человек личного состава. В настоящее время причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом авто врезалось в самолет, в результате чего тот загорелся. Так, в ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

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