В Киеве на одной из станций метро образовались огромные очереди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Причиной очередям, по словам очевидцев, стали новые турникеты, которые недавно были установлены на одной из станций метро.

"Новые турникеты, которые недавно были установлены на "Почайной", просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещения метро", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что за турникетами образовалась огромная очередь. При этом люди стоят вплотную друг к другу, поэтому ни о каком соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра нет и речи.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные заявили о минировании учебных заведений и станций метро. Так, 19 февраля неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. Тогда правоохранители также отрабатывали сообщения о минировании станций метро "Майдан Незалежности" и"Дворец спорта".

Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, в столичном метро появился необычный поезд, первые фото.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.