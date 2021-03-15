В Киеве две женщины напоили мужчину алкоголем с психотропным веществом и украли его вещи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, киевские оперативники задержали дуэт женщин, которые опоили киевлянина и забрали его вещи.

По данным правоохранителей, во время знакомства злоумышленницы предложили мужчине алкоголь, в который незаметно подсыпали психотропное вещество. Когда пострадавший потерял сознание, они отобрали у него личные вещи и скрылись.

Происшествие случилось на проспекте Леся Курбаса. К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что у него украли телефон, банковские карты и две тысячи гривен. По его словам, накануне он познакомился с двумя женщинами, с которыми распивал алкоголь, однако больше он ничего не помнит.

Злоумышленниц быстро разыскали и нашли у них блистер с таблетками, вероятно, психотропного действия, мобильный телефон заявителя и денежные средства с банковскими картами. Медицинский препарат направили на экспертизу.

Правонарушительницами оказались 25-летняя уроженка Винницкой области и 49-летняя гражданка другого государства. Обе задержанные ранее судимы за аналогичные преступления.

Женщинам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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