В Киеве двое иностранцев ограбили квартиру, а затем разбросали украденные вещи по улице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, правоохранители задержали двух иностранцев, которые обокрали квартиру на столичной Оболони.
Злоумышленники украли из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон. Мужчинам сообщено о подозрении и на время следствия они будут находиться под стражей.
В полиции рассказали, что на пульт централизованного наблюдения управления полиции охраны в городе Киеве поступил сигнал "Тревога" из квартиры на Оболонской площади. На место происшествия выехали наряд полиции охраны и следственно-оперативная группа.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
Беда в Черновцах: врачи бьют тревогу, "Не знаем куда госпитализировать"
Под Киевом загорелся самолет, известно о пострадавших: первые подробности
"Без сознания волочил его по земле": в Польше жестко расправились с украинцем, все зафиксировали камеры
На месте правоохранители увидели, что из окна на втором этаже выпрыгивают двое мужчин. Они пытались убежать и одновременно избавиться от украденных вещей, но сотрудники полиции их догнали.
"В ходе отработки места происшествия полицейские установили, что мужчины похитили из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленниками оказались 31-летний и 34-летний граждане другого государства. За содеянное они могут попасть в тюрьму на шесть лет.
Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.
Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".