В Киеве двое иностранцев ограбили квартиру, а затем разбросали украденные вещи по улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители задержали двух иностранцев, которые обокрали квартиру на столичной Оболони.

Злоумышленники украли из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон. Мужчинам сообщено о подозрении и на время следствия они будут находиться под стражей.

В полиции рассказали, что на пульт централизованного наблюдения управления полиции охраны в городе Киеве поступил сигнал "Тревога" из квартиры на Оболонской площади. На место происшествия выехали наряд полиции охраны и следственно-оперативная группа.

На месте правоохранители увидели, что из окна на втором этаже выпрыгивают двое мужчин. Они пытались убежать и одновременно избавиться от украденных вещей, но сотрудники полиции их догнали.

"В ходе отработки места происшествия полицейские установили, что мужчины похитили из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленниками оказались 31-летний и 34-летний граждане другого государства. За содеянное они могут попасть в тюрьму на шесть лет.

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