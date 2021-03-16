Под Киевом посреди ночи прогремел взрыв

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сегодня ночью, с 15 на 16 марта, в городе Боярка по улице Королюка прогремел взрыв.

Известно, что в результате взрыва были повреждены два припаркованных авто и ограждение дома.

"На месте работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция и взрывотехники. Все причины выясняются. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Другие столичные источники сообщают, что взрыв прогремел в четыре часа утра, и было повреждено не 2, а 4 авто. Также отмечается, в результате взрыва были повреждены окна и двери 5 домов, трансформатор и линия электропередач. Сейчас специалисты возобновляют электроснабжение.

Также известно, что на месте взрыва образовалась воронка, которую можно увидеть на фото.

Ранее сообщалось, что в середине декабря в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль. На место приехали взрывотехники, и информация о заминировании подтвердилась. На улице было перекрыто несколько выездов из дворов, люди не могли выехать на работу. Впоследствии взрывотехники разминировали авто.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.