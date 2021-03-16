В Киеве мужчина пришел на свидание к девушке, а вместо этого его встретили двое неизвестных и пытались вывезти за город

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, столичные патрульные получили от обеспокоенных граждан сообщение о том, что неизвестные мужчины бьют и пытаются втолкнуть молодого парня в автомобиль Toyota. В связи с этим в Киеве был введен план "Перехват".

"Не теряя времени, инспекторы прибыли на место и стали очевидцами этого события. Патрульные быстро задержали нападавших и вызвали следственно-оперативную группу Святошинского района", - говорится в сообщении.

Пострадавший рассказал, что он познакомился с девушкой в соцсети и договорился о встрече. Однако на свидание вместо нее пришли двое неизвестных мужчин, которые угрожали и пытались вывезти его за город.

Ранее сообщалось, что в Киеве знакомство в интернете едва не закончилось трагедией. Так, в столице женщина познакомилась в интернете с мужчиной, которого пригласила к себе домой, а тот ворвался в квартиру с пистолетом и угрожал заявительнице и ее подруге. Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".