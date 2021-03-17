В Киеве два человека устроили себе опасные "развлечения"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из столичных Telegram-каналов.

Так, на Русановке два человека решили поплавать на льдине, что сняли на видео очевидцы.

При этом на опубликованных кадрах можно увидеть, что наледи на воде уже практически нет из-за плюсовой температуры, поэтому подобные "развлечения" точно нельзя назвать безопасными.

"А если оно утопится на той льдине? Ради селфи люди готовы делать любую глупость, не осознавая свои действия", - комментирует автор видео.

Он уточнил, что такие "развлечения" устроили в Киеве на Русановском канале.

"И тысячи людей гуляют, ходят и не вызывают ни скорую, ни ГСЧС, ни полицию, чтобы помочь этим бедолагам. Да и дети сами не просят о помощи", - говорит автор видео.

Ранее сообщалось, что 15 марта в 18.25 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района Киевской области поступило сообщение о том, что на льдине близ села Сухолучье в районе Киевского водохранилища находятся двое местных рыбаков и не могут самостоятельно добраться до берега. Спасателями было установлено, что расстояние от берега до льдины составляет ориентировочно 1,5 км.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

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