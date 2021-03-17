В Киеве двое мужчин раздели и ограбили местного жителя

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Соломенском районе Киева полицейские задержали двух мужчин за ограбление местного жителя.

В полиции рассказали, что потерпевшего избили, после чего сняли с него куртку с личными вещами.

В дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила, что возле магазина на улице Николая Василенко неизвестные ограбили ее мужа.

Правоохранители пообщались с потерпевшим и выяснили, что возле супермаркета к нему подошли незнакомые мужчины и предложили вместе выпить. Заявитель согласился, однако впоследствии между ним и новыми знакомыми возник спор, в ходе которого правонарушители избили 31-летнего киевлянина и отобрали у него куртку с мобильным телефоном и наушниками.

Впоследствии на улице Героев Севастополя правоохранители установили предполагаемых нападавших. Во время общения с правоохранителями мужчины заметно нервничали и признались в совершенном преступлении.

Преступление совершили жители столицы 1979 и 1991 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

Правонарушителям уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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