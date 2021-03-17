В Киеве на Троещине массово сносят МАФы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Так, в украинской столице сняли на видео процесс снесения МАФов. На опубликованных кадрах можно увидеть, что на месте много правоохранителей.
При этом отмечается, что МАФы убирают буквально "вместе с людьми".
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"В Киеве на Троещине, вблизи проспекта Маяковского, 73 сносят МАФы просто вместе с людьми. На месте много полицейских и работников благоустройства. Об этом пишет читательница, которая прислала это видео и фото в редакцию", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в В Киеве устроили стихийный рынок прямо в подземном переходе. Так, на опубликованной фотографии можно увидеть, что в переходе продают фрукты и овощи. При этом торговцев в переходе стоит немало, что затрудняет возможность передвижения для людей. Отмечается, что речь идет о переходе на Позняках, где до этого убрали МАФы, однако, как видно по фото, результата это не дало.
"Свято место пустым не бывает. В переходе на Позняках не так давно снесли МАФы. Не совсем понятно, какой в этом был смысл, если переход сейчас выглядит вот так", - говорится в сообщении.
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