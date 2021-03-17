В Киеве мужчина пытался спасти собаку и сам оказался в беде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, столичные бойцы ГСЧС спасли мужчину и собаку, которые находилась на льду.
Отмечается, что в среду, 17 марта, в службу спасения поступило сообщение от работников предприятия о том, что на озере Опечень, которое находится в Оболонском районе столицы, на льду оказались мужчина с собакой и не могут самостоятельно добраться до берега.
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Прибыв на озеро, спасатели установили, что мужчина 1981 года рождения находится на тонком льду на расстоянии 70 метров от берега, а собака уже находился в воде и не могла выбраться.
"Как оказалось, рабочие одного из предприятий увидели, что их пес провалился под лед, и решили самостоятельно достать его на берег. Но без помощи спасателей здесь не обошлось.
С помощью спасательной веревки, чрезвычайники добрались к собаке и достали ее на лед. В 08:30 мужчина был транспортирован к берегу, от медицинской помощи он отказался. Рабочие забрали собаку в тепло и поблагодарили работников ГСЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.
Как сообщала Politeka, новое ЧП произошло на воде в Киеве, женщина провалилась под лед: "пыталась спасти собаку и...".