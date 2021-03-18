В Киеве домашнее насилие едва не кончилось самоубийством

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, столичные патрульные спасли мужчину от самоубийства.

Отмечается, что на днях киевские патрульные получили вызов на проспект Науки. Заявительница сообщила, что мужчина вернулся домой пьяный, ругается и дерется.

При этом свои действия мужчина объяснял довольно странно.

"Я что виноват, что водку продают?" - спросил он.

Во время общения с патрульными и женой мужчина внезапно побежал в комнату и открыл окно. Он угрожал выпрыгнуть с 24-го этажа. При этом никакие уговоры не подействовали, поэтому патрульным пришлось действовать решительно. Они мигом схватили мужчину и спустили на пол, а тот во время этих действий не прекращал сопротивляться.

После инспекторам удалось пообщаться с мужчиной и успокоить его. На место вызвали подразделение по противодействию домашнему насилию “Полина”.

В полиции напомнили, что домашнее насилие является правонарушением, поэтому важно не умалчивать об этом.

"Подчеркиваем, что насилие не надо терпеть или замалчивать. Это не "семейное дело", а правонарушение", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.