Киевлян предупредили о введении новых жестких карантинных ограничений
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на онлайн-брифинг мэра столицы Виталия Кличко.
Так, Кличко сообщил, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения.
В частности, по словам Кличко, отныне в столице будет под запретом работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы).
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Также закроются торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).
Под запретом будет и проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека).
Нельзя будет проводить массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие). Также под запретом будет присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (это касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
Заведения общественного питания, по словам Кличко, отныне в столице будут работать только на вынос.
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