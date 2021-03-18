В Киеве ребенок оказался в больнице из-за опасных игрушек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы.

Так, он отметил, что неодимовые магниты появились несколько лет назад как "головоломки" для взрослых, однако неоднократно в результате оказывались в желудках детей.

"Именно такие "игрушки" в желудках детей вы видите на рентгенограммах. На днях пообщался с мамой мальчика, который попал в больницу из-за такой "игрушки". Ее сыну почти 6 лет. Магнитные "шарики" ему купила бабушка, даже не догадываясь, что он может их проглотить. И он и не хотел. По словам мамы, мальчик забавлялся, и "держал" горсть магнитов во рту. Два шарика "не удержались", и мальчик их съел", - рассказал Кулеба.

При том ребенок даже не сразу рассказал о том, что произошло.

"Признался маме об этом уже ночью, когда его начало тошнить. Мальчику пришлось неделю провести в больнице, и пережить операцию", - написал Кулеба, добавив, что благодаря усилиям врачей жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

В больнице "Охматдет" сообщили, что за последние годы врачи спасли уже более 40 детей, которые проглотили такие магниты.

"Каждая такая операция может длиться от 1 до 4 часов. Такие шарики очень мощные - сила притяжения в 20 раз превышает вес шарика. Поражения от таких шариков врачи приравнивают к ранениям от дробовика", - подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка.

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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

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