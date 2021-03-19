Под Киевом газовщик избил пенсионеров
Об инциденте в одном из населенны пунктов Бориспольского района сообщили "Вести".
Все произошло среди бела дня. Женщина увидела, как мужчина зашел во двор и пытался опломбировать газовый кран.
Пенсионерка попыталась ему помешать.
"Я начала закрывать руками кран, а он мне пальцы выкручивает", - поделилась женщина.
На шум вышел и ее супруг - газовщик избил и его.
В итоге супружескую пару пришлось госпитализировать, женщине на губу и лоб накладывали швы, а мужчина отделался ссадинами и гематомой в области правого глаза.
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По словам дочери пенсионеров, у них все таки есть долг по оплате за газ, и именно в тот день его намеревались погасить.
"Накануне визита этого товарища к нам уже приезжали газовщики. Осматривали счетчик под предлогом нарушения технических условий. Но нарушений никаких не нашли, сказали, чтобы оплатили долг", - поделилась девушка.
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