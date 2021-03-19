Под Киевом газовщик избил пенсионеров

Об инциденте в одном из населенны пунктов Бориспольского района сообщили "Вести".

Все произошло среди бела дня. Женщина увидела, как мужчина зашел во двор и пытался опломбировать газовый кран.

Пенсионерка попыталась ему помешать.



"Я начала закрывать руками кран, а он мне пальцы выкручивает", - поделилась женщина.



На шум вышел и ее супруг - газовщик избил и его.



В итоге супружескую пару пришлось госпитализировать, женщине на губу и лоб накладывали швы, а мужчина отделался ссадинами и гематомой в области правого глаза.

По словам дочери пенсионеров, у них все таки есть долг по оплате за газ, и именно в тот день его намеревались погасить.

"Накануне визита этого товарища к нам уже приезжали газовщики. Осматривали счетчик под предлогом нарушения технических условий. Но нарушений никаких не нашли, сказали, чтобы оплатили долг", - поделилась девушка.



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