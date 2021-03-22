В Киевской области произошло ЧП с маршруткой - транспортное средство взорвалось и сгорело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в городе Вишневом под Киевом, на ул. Железнодорожной, вчера вечером, 21 марта, в 21.30 взорвалось и сгорело дотла маршрутное такси.

"Был сильный хлопок и сразу пожар, в результате маршрутка сгорела полностью, причину никто не говорит. К счастью, все живы. На месте работают бойцы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Очевидцы предполагают, что причиной происшествия мог стать газовый баллон.

На месте было снято видео, на котором можно увидеть, что пожарные ликвидируют возгорание. Также на кадрах слышны звуки взрывов.

"Газ... Экономия на топливе дает о себе знать", "Это российская гробовозка на газу, поэтому бахнуло", "97%, что это газовый баллон", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров по городу, смотря за рулем футбол. Так, в Сети появилось фото, на котором можно увидеть, что водитель зафиксировал у руля свой смартфон, на котором во время движения общественного транспорта транслировался футбольный матч.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.