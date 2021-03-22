В центре Киева произошло сразу два ДТП, одно из которых - с участием полицейского авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице рядом с Дворцом Украины произошло две аварии. Чтобы посмотреть видео с места, доскрольте новость до конца.

Первое ДТП произошло во время погони за автомобилем Hyundai. Полицейские на Mitsubishi въехали в Peugeot.

Также во время бегства от правоохранителей водитель Hyundai влетел в припаркованный атвомобиль Toyota.

"По информации свидетелей, после ДТП водитель и двое пассажиров Hyundai скрылись", - говорится в сообщении.

Киевляне активно комментируют видео с места ДТП.

"Посмотрим, что скажет "Безопасный город". Без технических средств уже не могут работать", "Ничего себе экшен", "Так сложно было поймать водителя Hyundai?", "Конечно сбежали, а что они будут сидеть ждать на краденой машине, когда их повяжут?" - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился гражданин, который утверждал, что собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке. Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.