Спасатели уже в пути

В Киеве возле одной из столичных больниц заметили серьезное задымление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Vesti.ua.

Так, дым появился возле Александровской больницы. СМИ предполагают, что в медучреждении мог произойти пожар.

"Возле Александровской больницы серьезное задымление. Возможно, пожар. Спасатели уже в пути", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото с места.

Следует отметить, что задымление довольно масштабное - его можно заметить даже издалека.

Другие столичные источники также сообщают о ЧП возле больницы.

"Какое-то серьезное задымление возникло только что, вблизи с Александровской больницей. Будем надеяться, что ничего серьезного. Спасатели уже в пути", - говорится в сообщении паблика "Киев Оперативный".

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