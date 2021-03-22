В Киеве возле одной из столичных больниц заметили серьезное задымление
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Vesti.ua.
Так, дым появился возле Александровской больницы. СМИ предполагают, что в медучреждении мог произойти пожар.
"Возле Александровской больницы серьезное задымление. Возможно, пожар. Спасатели уже в пути", - говорится в сообщении.
Также были опубликованы фото с места.
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Следует отметить, что задымление довольно масштабное - его можно заметить даже издалека.
Другие столичные источники также сообщают о ЧП возле больницы.
"Какое-то серьезное задымление возникло только что, вблизи с Александровской больницей. Будем надеяться, что ничего серьезного. Спасатели уже в пути", - говорится в сообщении паблика "Киев Оперативный".
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