В Киеве возникла новая угроза взрыва, на место срочно выехали правоохранители

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.

Так, по данным киевской полиции, на электронный адрес поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.

"Правоохранители проводят тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств, которые находятся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности "минера", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения.

Так, к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины). Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.