В Киеве мужчина, угрожая пистолетом, похитил чужое авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в украинской столице мужчина, угрожая пистолетом, завладел транспортным средством, но из-за неисправного состояния впоследствии его бросил на обочине.

Правоохранители рассказали, что к ним обратился молодой человек с заявлением об угоне его автомобиля. Это произошло на улице Матеюка в Деснянском районе Киева.

По словам 19-летнего потерпевшего, накануне он выложил в интернете объявление о продаже своего автомобиля "Форд". Через некоторое время ему позвонил мужчина, и они договорились о встрече. Во время пробной поездки "покупатель" достал пистолет, угрожал и завладел авто.

Впоследствии из-за неисправного состояния он оставил транспортное средство на проспекте Гагарина.

Злоумышленника удалось задержать, им оказался ранее несудимый 41-летний житель Киевской области. По месту жительства фигуранта следователи обнаружили два пневматических пистолета и мобильные телефоны, которыми он пользовался. Мужчине грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".